La casa riminese presenta due nuove moto, la Kb399 e la Bx450, che segnano un’estensione della propria offerta nel settore. La Kb399 è una sportiva compatta, mentre la Bx450 è progettata per l’enduro. Entrambe sono state sviluppate con caratteristiche specifiche per le rispettive discipline e sono state introdotte sul mercato recentemente.

Il marchio italiano Bimota, oggi sempre più integrato nell’orbita di Kawasaki, ha svelato due novità che, oltre a segnarne il debutto in segmenti e cilindrate inesplorate, riflettono il forte legame tecnico e industriale ormai instaurato con il colosso giapponese. Si tratta della sportiva Kb399 e dell’enduro Bx450, due moto diverse per vocazione, ma entrambe generate da piattaforme già collaudate della casa di Akashi: la prima è infatti fortemente imparentata con la Ninja Zx-4RR, la seconda, i cui prototipi iniziali gareggiano già da qualche anno, condivide invece buona parte della sua architettura tecnica con la pluri-decorata cross Kx450X. Stiamo quindi parlando di due reinterpretazioni “alla Bimota” di modelli già affermati, arricchiti da soluzioni tecniche e artigianali esclusive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bimota dalla pista all’enduro: ecco le nuove Kb399 e Bx450

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