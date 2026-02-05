Norris spiega come saranno le gare con le nuove F1 da 380 km h | Aumenterà il caos in pista

Lando Norris spiega cosa cambierà con le nuove monoposto di Formula 1. In un’intervista, il pilota britannico avverte che le gare di quest’anno saranno più caotiche, soprattutto con le auto che arriveranno a 380 kmh. Norris dice che ci saranno sorpassi più facili, ma anche più rischi e più incidenti. La gestione delle batterie e l’uso del boost cambieranno le strategie in pista, rendendo le gare più imprevedibili.

A partire dal 2026, i freni delle monoposto di Formula 1 cambieranno radicalmente.

Tra sorpassi inediti e strategie, Norris: Le gare avranno più azioneScalate in rettilineo, auto più difficili da controllare e sorpassi inediti: i piloti McLaren spiegano come cambia la guida nel 2026 ... formulapassion.it

Lando Norris: «Le nuove F1? Senza limiti andrebbero a 380 km/h. Vince chi impara a guidarle, alcuni Gp saranno il caos»Lando Norris, campione del mondo con la McLaren: «Il titolo non mi ha cambiato, non sono al livello di Verstappen. Ferrari? Sembra molto forte» ... corriere.it

