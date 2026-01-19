Fumo in una scuola del Pavese evacuate materna ed elementare | 4 bambini e una maestra in ospedale

A Torre d'Isola, in provincia di Pavia, è stata evacuata la scuola materna ed elementare a causa di un intenso fumo e di un forte odore provenienti dall'esterno. L'incidente ha coinvolto quattro bambini e una maestra, che sono stati trasportati in ospedale per controlli. Le autorità stanno accertando le cause del fenomeno e garantendo la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

