La donna, ex maestra di scuola materna, si presenta in tribunale con l’accusa di aver maltrattato i bambini, tra schiaffi e strattoni. La madre di una bambina racconta che, fin dal primo giorno di scuola, la figlia si rifiutava di entrare e si aggrappava alla porta, mentre le insegnanti erano costrette a prenderla con la forza. La vicenda si svolge a Desio, dove si indaga su presunti comportamenti violenti all’interno di un asilo nido.

Desio (Monza Brianza), 9 Febbraio 2026 - "Dopo tre anni trascorsi all'asilo nido nella massima serenità, quando nel settembre 2020 mia figlia ha iniziato a frequentare la scuola materna al mattino non voleva entrare, si attaccava alla porta, dovevo spingerla dentro e arrivava la maestra a prenderla per un braccio". Sono le parole pronunciate oggi davanti ai giudici dalla mamma di una bambina che a tre anni ha avuto come insegnante alla scuola dell'infanzia Sacro Cuore di Desio A.G., ora 62enne, imputata davanti al Tribunale di Monza per maltrattamenti. Nel 2022 A.G., per anni dipendente dell'asilo, era stata licenziata dalla scuola, che aveva presentato una denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Schiaffi sulle braccia e strattoni. Mia figlia la notte urlava nel sonno". Ex maestra della scuola materna di Desio a processo per maltrattamenti

