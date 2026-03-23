assegnate le 5 gocce bibenda ecco le aziende lucchesi premiate

Al Rome Cavalieri di Roma si è svolta la cerimonia di assegnazione delle “5 Gocce Bibenda“, massimo riconoscimento della guida dedicata all’ olio extravergine di oliva, nell’ambito del 47° Forum della Cultura dell’Olio e del Vino promosso dalla Fondazione Italiana Sommelier. Un appuntamento di riferimento per il settore, che ogni anno premia le migliori produzioni nazionali sulla base di criteri qualitativi rigorosi, dalla valutazione sensoriale alla coerenza produttiva. Tra i protagonisti dell’edizione, spicca la presenza delle aziende lucchesi, sempre più centrali nel panorama olivicolo italiano. A ottenere il riconoscimento delle 5 Gocce sono state le lucchesi Villa Santo Stefano, Renzo Baldaccini, Azienda Agricola Bove, Fattoria di Fubbiano e Tenute Lenzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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