Digitalizzazione e formazione del personale | il Comune ottiene 110 mila euro

Il Comune di Ceglie Messapica ha ricevuto un finanziamento di 110 mila euro nell’ambito dell’avviso pubblico “Risorse in Comune”. La somma sarà destinata a progetti di digitalizzazione e formazione del personale, con l’obiettivo di migliorare servizi e competenze interne. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per l’innovazione amministrativa e la crescita professionale all’interno dell’ente, contribuendo alla modernizzazione della pubblica amministrazione locale.

CEGLIE MESSAPICA - Il Comune di Ceglie Messapica è tra i beneficiari dell’avviso pubblico “Risorse in Comune” e riceverà un finanziamento di 110.591,57 euro. L’iniziativa, promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, rientra nel quadro del Piano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

