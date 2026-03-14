Nuovo finanziamento ottenuto da Montemiletto per la viabilità rurale

Il Comune di Montemiletto ha ricevuto un nuovo finanziamento di 497.843,80 euro destinato alla viabilità rurale. Questa somma sarà utilizzata per migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle strade che collegano le aree agricole e le attività locali. Il finanziamento si aggiunge a quelli precedenti, rafforzando l’impegno dell’amministrazione nel potenziare le infrastrutture della zona.

Il Comune di Montemiletto ha ottenuto un ulteriore finanziamento dell’importo di € 497.843,80, dando l’ennesima importante risposta alla comunità, al fine di potenziare l’accessibilità e la sicurezza di un’area dove insiste il maggior numero di attività ed aziende agricole del nostro territorio. Montemiletto, con i suoi 95 punti su 100, si è collocato al 50° posto, tra i soli 60 progetti ammessi e finanziati su 356 domande presentate. Si prevede di adeguare la strada di collegamento che mette in comunicazione il Comune di Montemiletto a quello di Taurasi ed in generale al territorio della Media Valle del Calore. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Pellegrino Mastella: “Sbloccati 13 milioni per la viabilità rurale dei Comuni sanniti”L’assessore alle Politiche agricole Maria Carmela Serluca ha comunicato al consigliere regionale sannita Pellegrino Mastella, che aveva sollecitato... Finanziamento regionale per la Domiziana: 1.3 milioni di euro per la viabilitàUn importante passo avanti per la mobilità e lo sviluppo urbano di Cellole: il Comune ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento di 1. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuovo finanziamento Temi più discussi: Raccolta differenziata - Micro RAEE, al via il progetto per la raccolta: previste nuove colonnine sul territorio; Finanziamento da 140 mln per il fondo Prs di Investire Sgr e Partners group; Nuova vita per il vecchio mercato coperto: diventerà un centro culturale e per i giovani; Nuovo finanziamento ottenuto dall’ats Corato-Ruvo-Terlizzi per i Centri servizi famiglie. Portopalo, finanziamento di 50 mila euro per un nuovo parco in via BelliniUn nuovo spazio verde sorgerà in via Bellini grazie a un finanziamento di 50 mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale. Le risorse serviranno alla realizzazione di un’area alberata con prato e ... pachinonews.it Nscale vale 14,6 miliardi dopo il round da 2 miliardi per i data center AI globaliNscale raccoglie 2 miliardi nel più grande round Series C europeo: la società accelera la costruzione globale di infrastrutture per l’AI ... 01net.it Francesco Barbato. . Alla #scuola vogliamo dare...sempre di più! E, ancora dal #PNRR, ammessi ad un nuovo finanziamento per l'adeguamento alle norme #antincendio e messa in #sicurezza di edifici ad uso scolastico, che, in #GiuntaComunale staman - facebook.com facebook Nuovo Studio Strumenti di finanziamento UE legati alla cultura nel nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034: quale futuro per Erasmus+, Europa Creativa e CERV Scopri di più: x.com