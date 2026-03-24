Domani al PalabancaSport andata della Semifinale della Coppa Cev c’è Ljubljana

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dopo la maratona con Modena in Gara 4 dei Play Off Scudetto, si rituffa in Europa. Domani, mercoledì 25 marzo alle ore 20.30 (diretta DAZN gratuita) scende in campo al PalabancaSport per la gara di andata della Semifinale della Cev Volleyball Cup, avversaria la formazione slovena dell’ACH Volley Ljubljana. Arbitri la polacca Magdalena Niewiarowska e il portoghese Nuno Taixeira.Dopo aver superato i tedeschi del Berlin Reycling Volleys nei Quarti di Finale, i biancorossi di coach Boninfante trovano sul loro cammino europeo la formazione slovena dell’ACH Volley Ljubljana che dopo essere scesa dalla Cev Volley Champions League, dove ha chiuso il Gruppo A al terzo posto, nei Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup ha superato i turchi del Fenerbahce vincendo sia la gara di andata che di ritorno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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