Ho salvato il mio maglione preferito dalla muffa con un ingrediente in cucina | assurdo ma funziona davvero

Marco ha salvato il suo maglione preferito dalla muffa usando un ingrediente comune in cucina. La muffa aveva rovinato il tessuto, ma lui ha scoperto che un semplice rimedio casalingo funziona davvero. Ha applicato un mix di aceto bianco e bicarbonato, due prodotti che aveva già in casa. Dopo aver lasciato agire la soluzione, ha risciacquato e il maglione è tornato quasi nuovo. Ora, molti si chiedono se anche altri capi possano beneficiare di questo trucco. La soluzione è facile da provare e costa poco.

Un rimedio semplice, economico e sorprendente può riportare alla vita i capi rovinati dall’umidità. E probabilmente lo hai già in dispensa. Può succedere che aprendo l’armadio si venga travolti da un odore acre e inconfondibile che mette subito in allarme: l’umidità. Soprattutto nei mesi freddi, essa si può trasformare in un nemico indisturbato dei nostri tessuti preferiti, diventando a tutti gli effetti muffa, non è solo antiestetica. La muffa infatti rovina le fibre, lascia aloni difficili da eliminare e può diffondersi rapidamente se non si interviene in tempo. Prima di pensare di buttare via un capo o ricorrere a prodotti aggressivi, vale la pena fermarsi un attimo.🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Ho salvato il mio maglione preferito dalla muffa con un ingrediente in cucina: assurdo ma funziona davvero Leggi anche: Questione risolta: cosa funziona davvero sotto il maglione con scollo a V Leggi anche: Chiara Pavan: «MasterChef mi piace, ma il mio posto è in cucina. Lavoro col mio compagno, tra noi funziona perché ci vediamo poco» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Marco Risi: Io diverso da mio padre tranne che in amore. Vanzina mi ha salvato; Quella casa l’ho costruita mattone dopo mattone. Chiudo la porta e sento che sto lasciando una p; Andrea Valenti, 54enne in arresto cardiaco in palestra a Livorno: salvato. La sua testimonianza; Alessandro Di Michelangelo: Mio fratello Dino, morto a Rigopiano. Sotto la neve 8 ore, chiamò 100 volte. Rischiava di soffocare. Ecco come ho salvato il mio compagno di scuolaEravamo a ricreazione e mi trovavo con un gruppetto di compagni all’esterno della classe – racconta Alessio Bertagni, 17 ... msn.com Una giovane madre salvata dai soccorsi: «Ero sola con le mie gemelline, le tenevo strette e pregavo». Poi il grande cuore di tanti cittadini che hanno messo a disposizione le ...Una giovane madre salvata dai soccorsi: «Ero sola con le mie gemelline, le tenevo strette e pregavo». Poi il grande cuore di tanti cittadini che hanno messo a disposizione le proprie case, coperte e c ... cosenza.gazzettadelsud.it