Un ’Selfie d’altri tempi’ al museo Mosè Bianchi parte dai bambini

A Vimercate, il museo Must apre le porte ai bambini per una mostra dedicata a Mosè Bianchi. Domenica pomeriggio, i piccoli possono partecipare a un laboratorio intitolato “Selfie d’altri tempi”, che dura un’ora e mezza e costa 7 euro. L’obiettivo è far scoprire ai più giovani l’artista attraverso giochi e attività pratiche, partendo dai ritratti e dalle opere del maestro.

La grande mostra di Mosè Bianchi, a Vimercate, via al Must ai laboratori per bambini alla scoperta del Maestro, si comincia domenica con "Selfie d'altri tempi", ritratti d'arte (alle 16, durata 90 minuti, costo: 7 euro). Prenotazioni: 039.66.59.488 – [email protected]. Altri tre appuntamenti per i più piccoli alla scoperta del pittore il 22 febbraio con il "Teatrino di Mosè", marionette ispirate ai suoi dipinti. L'8 marzo con "Come in un quadro" si farà un viaggio nell'Ottocento attraverso le sue opere tra costumi, scenografia e fantasia per dare vita a un tableau vivant ispirato ai suoi paesaggi ai suoi ritratti con accessori d'epoca.

