Bernardo Silva Juventus | il portoghese non giocherà in quella squadra l’anno prossimo! Smentite totali su quella pista ecco il retroscena

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile trasferimento del centrocampista portoghese in una squadra italiana, ma fonti ufficiali hanno smentito qualsiasi trattativa. Il giocatore non farà parte della formazione nella prossima stagione e non ci sono state proposte ufficiali da parte del club interessato. La notizia circolata nei media non trova riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dalle parti coinvolte.

Bernardo Silva Juventus: il fuoriclasse lusitano non giocherà in quella squadra l’anno prossimo! Smentite totali sulla pista, il retroscena. La Juve osserva con attenzione l’evoluzione del futuro di Bernardo Silva. Secondo quanto riportato da A Bola, il tanto chiacchierato ritorno al Benfica è destinato a slittare. Nonostante il forte legame affettivo con il club di Lisbona, il giocatore non sembra intenzionato a rientrare in patria nell’immediato. MERCATO JUVE LIVE La decisione del calciatore non sarebbe legata a divergenze con il presidente Rui Costa, ma a una precisa volontà professionale. La priorità del trequartista è continuare a competere in un campionato più competitivo rispetto a quello lusitano, scenario che favorisce i piani di mercato della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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