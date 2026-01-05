Cancelo Juve la pista bianconera si allontana per il portoghese? Quella squadra si è mossa in modo concreto I dettagli

Le trattative per il trasferimento di João Cancelo sembrano evolversi in direzioni diverse. Mentre la Juventus ha mostrato interesse, il Barcellona si è già mosso con un’offerta concreta, ridimensionando le possibilità di un ritorno in bianconero. La situazione si sviluppa con attenzione, considerando le mosse dei club coinvolti e le conseguenze sul futuro del giocatore. Ecco i dettagli delle ultime novità sulla vicenda.

di Francesco Spagnolo Cancelo Juve, il portoghese resta una suggestione per i bianconeri. Ma il Barcellona ha presentato la prima offerta al club arabo. Il nome di João Cancelo torna ad animare il mercato internazionale e, indirettamente, anche l’universo bianconero. Il tema Cancelo Juve resta infatti di grande attualità tra i tifosi, soprattutto ora che il futuro del terzino portoghese sembra nuovamente in bilico. Nelle ultime ore, come riportato da Matteo Moretto, il Barcellona ha mosso i primi passi ufficiali per João Cancelo, presentando una prima offerta all’Al Hilal e dando il via alle negoziazioni tra i club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

