Bernardo Silva Juve il portoghese in bianconero già a gennaio? Spunta questo retroscena I dettagli
Si riaccendono le voci su un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus già a gennaio. Il portoghese rimane tra i nomi preferiti dai dirigenti bianconeri, con alcune fonti che confermano l'interesse e la possibilità di un acquisto a metà stagione. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali e dettagli sulle trattative, mentre i tifosi continuano a monitorare gli sviluppi di questa eventuale operazione di mercato.
Bernardo Silva Juve, il portoghese resta nel mirino dei bianconeri e Di Canio conferma la possibilità di un trasferimento a gennaio. Il panorama del calciomercato italiano si accende improvvisamente. Durante la trasmissione Sky Calcio Club, sono emerse indiscrezioni clamorose che vedono protagonista la Juventus. Bernardo Silva sta diventando più di una semplice suggestione, trasformandosi in una pista concreta per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Proprio nel corso del post partita della ventesima giornata, Paolo Di Canio ha svelato che il giocatore del Manchester City potrebbe arrivare in Italia nel mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
