Rinnovo Leao mossa del Milan per il portoghese! L’indiscrezione sul suo futuro non lascia più dubbi
Il Milan si prepara a rinnovare il contratto di Rafael Leao, puntando a consolidare il suo ruolo chiave nella squadra. L’indiscrezione sul futuro del portoghese indica un’attenzione particolare da parte della società, che mira a blindare il talento con un accordo a lungo termine. Questa mossa rappresenta una priorità per il club, nel tentativo di rafforzare la rosa e pianificare il futuro con stabilità e continuità.
Rinnovo Leao, mossa del Milan per blindare il talento portoghese! L’indiscrezione sul suo futuro è questa, cosa sta succedendo Il 2026 del Milan si apre con una priorità assoluta cerchiata in rosso sull’agenda della dirigenza: mettere al sicuro il gioiello più prezioso della corona rossonera. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il club di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mercato Milan, spunta un’incredibile indiscrezione su Leao! Una big a sorpresa sul portoghese: ecco il possibile scenario futuro
Leggi anche: Rinnovo Leao, il rinnovo del portoghese resta sul tavolo: le mosse del club rossonero per blindare il numero 10 del Milan
Rinnovo Maignan, primo importante passo del Milan verso il francese. Il punto; Il futuro di Nkunku incerto: il Fenerbahce avanza un’offerta al Milan; Milan rinnovo Maignan | attento Mike impara da De Gea e Dybala; Mercato Milan, conferme su Gila e mossa a sorpresa di Lotito! Tare pianifica il colpo: le tempistiche.
Ultim’ora Milan, arriva l’annuncio sul rinnovo di Leao: la situazione - Arrivato, infatti, l'annuncio definitivo sulla situazione attuale del portoghese. spaziomilan.it
Moretto: "Il Milan sta lavorando il rinnovo di Leao: ha intenzione di gratificarlo per quello che sta dimostrando" - Nonostante qualche problema fisico di troppo la stagione di Leao, che quest'anno con Allegri sta giocando da prima punta, è sicuramente positiva. milannews.it
“Come Leao”: il Milan si gioca l’ultima carta per Maignan, ora il rinnovo è possibile - del Milan Tare incontrerà questa settimana l’agente di Maignan per discutere il rinnovo di contratto: l’idea è di pareggiare l’ingaggio da top di Leao ... sport.virgilio.it
#calciomercato #Milan, svolta per il futuro di #Leao: contatti iniziati per il rinnovo di contratto #SempreMilan - facebook.com facebook
#calciomercato #Milan, svolta per il futuro di #Leao: contatti iniziati per il rinnovo di contratto #SempreMilan x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.