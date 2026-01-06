Rinnovo Leao mossa del Milan per il portoghese! L’indiscrezione sul suo futuro non lascia più dubbi

Il Milan si prepara a rinnovare il contratto di Rafael Leao, puntando a consolidare il suo ruolo chiave nella squadra. L’indiscrezione sul futuro del portoghese indica un’attenzione particolare da parte della società, che mira a blindare il talento con un accordo a lungo termine. Questa mossa rappresenta una priorità per il club, nel tentativo di rafforzare la rosa e pianificare il futuro con stabilità e continuità.

Moretto: "Il Milan sta lavorando il rinnovo di Leao: ha intenzione di gratificarlo per quello che sta dimostrando" - Nonostante qualche problema fisico di troppo la stagione di Leao, che quest'anno con Allegri sta giocando da prima punta, è sicuramente positiva. milannews.it

“Come Leao”: il Milan si gioca l’ultima carta per Maignan, ora il rinnovo è possibile - del Milan Tare incontrerà questa settimana l’agente di Maignan per discutere il rinnovo di contratto: l’idea è di pareggiare l’ingaggio da top di Leao ... sport.virgilio.it

#calciomercato #Milan, svolta per il futuro di #Leao: contatti iniziati per il rinnovo di contratto #SempreMilan - facebook.com facebook

