Zoe Trinchero Alex Manna e il nodo del reato contestato | Omicidio aggravato non femminicidio Cosa può cambiare

Alex Manna, 19 anni, resta in cella ad Alessandria dopo che il gip ha confermato il suo fermo per l’omicidio di Zoe Trinchero. La decisione arriva dopo il riconoscimento dell’aggravante dell’omicidio e non del femminicidio, cosa che potrebbe influire sulle accuse e sulla pena. Manna si trova in carcere dalla sera del 7 febbraio, e ora si attende il seguito delle indagini e il processo.

Alex Manna, 19 anni, resta in carcere ad Alessandria, dov'è rinchiuso dalla sera del 7 febbraio. Il gip Aldo Tirone ha infatti convalidato il fermo per l'uccisione di Zoe Trinchero, 17 anni, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Alex Manna resta in carcere per l'omicidio di Zoe. I genitori spariti dopo le minacce al telefono Alex Manna resta in carcere Il giovane, reo confesso di avere preso a pugni la ragazza, «lasciandola poi cadere e non gettandola», in un canale, non è accusato di femminicidio, bensì di «omicidio aggravato dai futili motivi», come evidenzia la sua legale Patrizia Gambino, del foro di Asti. 🔗 Leggi su Leggo.it

La procura di Asti ha formalizzato l’accusa contro Alex Manna, ritenuto responsabile della morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra venerdì e sabato.

Alex Manna, accusato di aver ucciso Zoe Trinchero, non si presenta davanti al giudice.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

