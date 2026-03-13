Atalanta le ultime verso l' Inter | Ederson oggi il test Ok Scalvini CDK e Raspadori ci provano

L'Atalanta si prepara alla sfida contro l'Inter con Ederson che oggi sostiene un test. Scalvini è stato giudicato in buona forma e si allena regolarmente, mentre CDK e Raspadori cercano di recuperare la condizione fisica. Palladino ha recuperato il difensore e spera di schierare il centrocampista brasiliano, con alcune possibilità di reintegro per la partita.

Dopo la batosta europea di martedì, sul volto di Raffaele Palladino potrebbe tornare presto un sorriso. All'allenamento pomeridiano di ieri a Zingonia, dove l'Atalanta si è ritrovata dopo un giorno di riposo concesso dal tecnico, ha preso parte anche Ederson. Il centrocampista brasiliano, fondamentale nello scacchiere della Dea dal 2022 a questa parte, ha svolto parte della seduta insieme al gruppo. Anche se sarà l'allenamento di oggi pomeriggio (al quale seguirà la partenza per Milano) a sciogliere ogni dubbio, la sensazione è quella che possa finalmente tornare nella lista dei convocati per la sfida di San Siro. Un recupero che sarebbe...