A Bergamo, Chiara Mocchi, insegnante di 57 anni, è stata aggredita ieri con un coltello da un 13enne in una scuola della provincia. Dopo l'intervento medico, la donna ha lasciato la terapia intensiva e si trova in condizioni stabili. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

AGI - Chiara Mocchi, l' insegnante di 57 anni aggredita e colpita ieri con un coltello da un 13enne in una scuola della provincia di Bergamo, sta meglio. Fonti ospedaliere del 'Papa Giovanni XXIII' riferiscono che ha trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni, è in miglioramento e questa mattina è stata trasferita in reparto. La donna era stata aggredita e colpita con un grosso coltello al collo e all'addome, intorno alle 7:45, davanti all'I stituto comprensivo 'Leonardo da Vinci' di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. Secondo le prime ricostruzioni, l' autore del ferimento è uno studente di 13 anni della scuola. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bergamo: la prof accoltellata sta meglio, ha lasciato la terapia intensiva

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