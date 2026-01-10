Sara Carbonero ha lasciato la terapia intensiva Casillas | Sta bene tornerà il prima possibile

Sara Carbonero è uscita dalla terapia intensiva ed è stata trasferita in un reparto ordinario, come comunicato nel programma El tiempo justo. I suoi cari esprimono ottimismo sul suo recupero e confidano in un rientro quanto prima. La notizia rappresenta un passo importante nel percorso di guarigione della giornalista, che continua a ricevere il sostegno di familiari e amici.

Sara Carbonero è uscita dalla terapia intensiva ed è stata trasferita in un reparto normale. Lo annunciano nel corso del programma El tiempo justo. L'ex marito, Iker Casillas, conferma la notizia: "Sta bene, tornerà presto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

