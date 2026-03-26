Insegnante accoltellata da studente a Bergamo migliorano condizioni | uscita da terapia intensiva

A Bergamo, le condizioni di un’insegnante di 57 anni, ferita da uno studente di 13 anni alla scuola media ‘Leonardo da Vinci’ di Trescore Balneario, sono in miglioramento. Dopo essere stata colpita mercoledì mattina, è stata trasferita in terapia intensiva, ma ora si trova fuori pericolo. La vicenda ha coinvolto la scuola e le autorità locali, che stanno seguendo gli sviluppi.

(Adnkronos) – Migliorano le condizioni di Chiara Mocchi, l’insegnante di 57 anni accoltellata mercoledì mattina da uno studente di 13 anni alla scuola media ‘Leonardo da Vinci’ di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna, gravemente ferita, portata in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e operata d’urgenza, ha trascorso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Leggi anche: Insegnante accoltellata da studente: non è in pericolo di vita, ora in terapia intensiva. Il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta con scritto “Vendetta”. AGGIORNATO

Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: “Salvata da trasfusione in elicottero”(Adnkronos) – "E' stata ferita al collo" Chiara Mocchi, l'isegnante accoltellata oggi da uno studente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Una raccolta di contenuti su Insegnante accoltellata

Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Insegnante accoltellata da 13enne, una mamma: Tre ragazzi hanno visto tutto e li stanno assistendo; Tredicenne accoltella la prof a scuola e si filma; Insegnante accoltellata da studente: materiale potenzialmente esplosivo in casa, avrebbe ripreso il gesto in diretta e indossato e una maglietta con scritto Vendetta. La docente non è in pericolo di vita. AGGIORNATO.

Prof accoltellata da studente, la docente è uscita dalla terapia intensivaMercoledì mattina il ragazzo è arrivato nella scuola media di Trescore Balneario (Bergamo) con pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta vendetta e, riprendendo tutto in diretta su Telegram ... tg24.sky.it

Insegnante accoltellata da uno studente di terza media: il ragazzo aveva sulla maglietta la scritta «vendetta»Un 13enne ha colpito la docente prima dell'inizio delle lezioni a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Le condizioni della donna sono serie ... vanityfair.it

INSEGNANTE ACCOLTELLATA A SCUOLA DA UNO STUDENTE 13ENNE IN PROVINCIA DI BERGAMO, E’ GRAVE. - facebook.com facebook

Insegnante accoltellata davanti alla scuola da uno studente. Il ragazzo ha filmato l'aggressione #ANSA x.com