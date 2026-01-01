Nasce nella Valle d’Astino la prima tartufaia comunale

A Bergamo, nella Valle d’Astino, nasce la prima tartufaia comunale, denominata Tartufaia della Valle della Biodiversità. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio naturale locale, promuovendo attività educative e culturali legate alla tutela delle specie e alla biodiversità della zona. La creazione della tartufaia rappresenta un passo importante per rafforzare l’identità naturalistica dell’area, offrendo nuove opportunità di promozione e sensibilizzazione ambientale.

Bergamo. Nella Valle d'Astino nasce la prima tartufaia comunale. Si tratta della Tartufaia della Valle della Biodiversità che andrà a rafforzare la vocazione naturalistica, educativa e culturale dell'area. L'intervento, che inizierà a prendere forma nelle prossime settimane, è stato reso possibile grazie a un ulteriore ampliamento delle superfici concesse in comodato d'uso dalla Fondazione MIA, pari a 29.167 mq di aree boschive. Questi spazi saranno destinati a frutteto e bosco didattico, introducendo elementi innovativi – come la tartufaia – finalizzati alla tutela e valorizzazione della biodiversità locale.

