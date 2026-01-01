Valle d’Astino nasce la prima tartufaia di Bergamo
La Valle d’Astino si arricchisce con l’istituzione della prima tartufaia di Bergamo, frutto di una collaborazione tra il Comune e l’Orto Botanico. Questo progetto mira a valorizzare la biodiversità locale, promuovendo iniziative educative e culturali in un’area di grande valore naturalistico. La nuova tartufaia rappresenta un passo importante per la tutela e la promozione delle risorse ambientali della Valle della Biodiversità.
IL PROGETTO. Comune e Orto Botanico danno vita alla prima tartufaia della Valle della Biodiversità che andrà a rafforzare la vocazione naturalistica, educativa e culturale dell’area. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
