Valle d’Astino nasce la prima tartufaia di Bergamo

La Valle d’Astino si arricchisce con l’istituzione della prima tartufaia di Bergamo, frutto di una collaborazione tra il Comune e l’Orto Botanico. Questo progetto mira a valorizzare la biodiversità locale, promuovendo iniziative educative e culturali in un’area di grande valore naturalistico. La nuova tartufaia rappresenta un passo importante per la tutela e la promozione delle risorse ambientali della Valle della Biodiversità.

IL PROGETTO. Comune e Orto Botanico danno vita alla prima tartufaia della Valle della Biodiversità che andrà a rafforzare la vocazione naturalistica, educativa e culturale dell’area. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Valle d’Astino, nasce la prima tartufaia di Bergamo Leggi anche: Nasce nella Valle d’Astino la prima tartufaia comunale Leggi anche: Bergamo capitale della transizione energetica: “Meeting europeo ad Astino” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nasce nella Valle d’Astino la prima tartufaia comunale - L’intervento, che inizierà a prendere forma nelle prossime settimane, è stato reso possibile grazie a un ulteriore ampliamento delle superfici concesse in comodato d’uso dalla Fondazione MIA ... bergamonews.it

Astino, nasce la prima tartufaia comunale: serviranno dai tre ai cinque anni per i primi tartufi - L'assessora: «Con il direttore Gabriele Rinaldi, abbiamo colto l'occasione dell'ampliamento dell'Orto Botanico per avvia ... bergamo.corriere.it

. '' Nella Valle d’Astino nasce la prima tartufaia comunale. Si tratta della Tartufaia della Valle della Biodiversità che andrà a rafforzare la vocazione naturalistica, e - facebook.com facebook

Comune e Orto Botanico danno vita alla prima tartufaia della Valle della Biodiversità che andrà a rafforzare la vocazione naturalistica, educativa e culturale dell’area. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.