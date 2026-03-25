Bergamo studente accoltella professoressa fuori da scuola | la donna è grave

Una donna di 58 anni è stata colpita con un coltello questa mattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'aggressione è avvenuta fuori da una scuola e la donna versa in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Una donna di 58 anni è stata ferita con un coltello nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’episodio è avvenuto poco prima delle 8 nei pressi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un’insegnante di francese e l’aggressione sarebbe stata compiuta da uno studente, per ragioni ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bergamo, studente accoltella professoressa fuori da scuola: la donna è grave Articoli correlati Studente accoltella una professoressa fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUna 57enne è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. Studente accoltella un professore fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUn 58enne è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo.