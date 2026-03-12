La Uil ha dichiarato che il settore della moda deve essere difeso e rilanciato attraverso investimenti, innovazione e miglioramenti nelle condizioni di lavoro. La posizione esclude il coinvolgimento del comparto della difesa e si concentra sulla necessità di tutela e crescita per il settore moda. La dichiarazione si rivolge a chi rappresenta le imprese e i lavoratori coinvolti in questa filiera.

"Il mondo della moda va difeso, sostenuto e rilanciato con investimenti, innovazione e qualità del lavoro ". È la posizione espressa da Paolo Fantappiè, segretario generale della Uil Toscana, dopo le dichiarazioni rilasciate a La Nazione dal nuovo presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, Lapo Baroncelli. Quest’ultimo, sul tema della riconversione industriale aveva annunciato "un progetto per aiutare il distretto della moda in crisi legato al reshoring della difesa". Ma per la Uil non è questa la strada da seguire. "La nostra organizzazione tutela il lavoro e la manifattura del territorio, continueremo sempre a cercare un confronto serio e costruttivo con le imprese" sostiene Fantappiè ricordando che "la Toscana è una delle principali capitali europee del sistema moda". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi moda e riconversione Uil: "No al comparto difesa. Servono tutela e rilancio"

