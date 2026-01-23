Debutto boom in BOrsa per CSG la più grande Ipo nel settore Difesa

Oggi Czechoslovak Group (CSG), principale realtà nel settore della difesa con sede a Praga, fa il suo debutto alla Borsa di Amsterdam. Questa operazione rappresenta una tappa significativa per il gruppo, che rafforza la propria presenza nel mercato internazionale e consolida la propria posizione nel settore della difesa.

Milano, 23 gen. (askanews) – Czechoslovak Group (CSG), gruppo leader nel settore della difesa con sede a Praga, debutta oggi alla Borsa di Amsterdam. Si tratta della seconda quotazione su Euronext nel 2026 e della più grande Ipo al mondo nel settore della difesa mai registrata, sia in termini di importo raccolto sia di capitalizzazione di mercato. A metà seduta, le azioni balzano del 28% a 32 euro rispetto al prezzo di ammissione fissato a 25 euro, pari a una capitalizzazione di 25 miliardi di euro. L’Ipo ha raccolto un totale di 3,8 miliardi (ipotizzando il pieno esercizio dell’opzione di over-allotment).🔗 Leggi su Ildenaro.it

