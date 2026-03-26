Beppe Savoldi morto a 79 anni | addio mister 2 miliardi l' ex bomber di Atalanta Bologna e Napoli

Beppe Savoldi è deceduto oggi all'età di 79 anni. L'ex calciatore bergamasco ha giocato in Serie A, disputando 554 partite e segnando 233 gol con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli negli anni '70. La sua carriera si è conclusa nel 1984, e negli ultimi anni ha vissuto lontano dal mondo del calcio.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Beppe Savoldi è morto oggi, giovedì 26 marzo, a 79 anni. L'attaccante bergamasco è stato un'icona del nostro calcio e negli anni '70 ha disputato 554 partite realizzando 233 gol con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli. Proprio al trasferimento dal Bologna al Napoli deve il soprannome di "mister due miliardi" dato che era stato venduto per 1,4 miliardi più il cartellino di Rampanti valutato all'epoca 600 milioni di lire. Beppe Savoldi tra il 1965 e il 1983 ha anche indossato la maglia dell'Italia in 4 occasioni mettendo a segno un goal. 🔗 Leggi su Today.it

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