È deceduto all’età di 79 anni Beppe Savoldi, ex calciatore italiano. Noto per aver giocato come attaccante in diverse squadre, tra cui il Bologna e il Napoli, fu soprannominato “mister due miliardi” dopo il trasferimento dal club rossoblù a quello partenopeo. La sua carriera si è conclusa con questa morte, annunciata recentemente.

BERGAMO – E’ morto Beppe Savoldi, 79 anni. L’ex attaccante del Bologna e del Napoli fu ribattezzato ‘mister due miliardi’ per il passaggio record dal club rossoblù a quello partenopeo. A darne notizia oggi, 26 marzo 2026, sul suo profilo Facebook, il figlio dell’attaccante che ha militato anche nell’Atalanta e in Nazionale. Gianluca scrive: “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Beppe Savoldi è morto. E’ stato un grande centravanti. Lo chiamavano mister “Due miliardi”

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