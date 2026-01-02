Davide Costanzo lascia il calcio a 23 anni è stato capitano del Napoli | Sono spariti quasi tutti

Davide Costanzo, ex capitano del Napoli, ha annunciato il suo addio al calcio a 23 anni con un post su Instagram. Dopo aver vissuto momenti significativi, come la sua esperienza sotto la guida di Spalletti nel 2021, ha scelto di lasciare il campo. La sua decisione riflette le sfide e le trasformazioni di una carriera sportiva in evoluzione, segnando una nuova fase della sua vita.

Davide Costanzo ha deciso di dire addio al calcio giocato con un lungo post su Instagram. Nel 2021 Spalletti lo fece capitano del suo Napoli in amichevole: "Chi ha gli agganci va avanti, e chi ha solo valore resta fermo".

