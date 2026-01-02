Capodanno | sindaca Latina benvenuti ai primi nuovi nati del 2026
La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha rivolto un messaggio di benvenuto alle prime bambine nate nel 2026, augurando loro un futuro sereno e pieno di opportunità. Questo gesto simbolico evidenzia l’attenzione della comunità verso le nuove generazioni e il valore della famiglia nel contesto cittadino. Un momento di speranza e di buon auspicio per l’anno appena iniziato.
La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha rivolto alle prime bambine nate a Latina nel 2026 un messaggio di auguri e di benvenuto. Lo riferisce una nota del Comune di Latina. “Con grande gioia accolgo la notizia delle prime nascite del 2026 presso l’ospedale Santa Maria Goretti della nostra citta’ – ha detto Celentano -. Il nuovo anno si e’ aperto nel segno della vita e della speranza con l’arrivo di Cecilia, venuta alla luce alle 14:13. A lei, e ai giovanissimi genitori Matthias Rossi e Angelica Cerilli di Sezze, vanno i miei auguri piu’ affettuosi. La loro emozione e la lunga attesa che ha preceduto questo momento sono il ritratto piu’ bello del futuro che vogliamo costruire per il nostro territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
