Ausl Toscana Centro 6.177 nuovi nati nel 2025

Nel 2025, presso i sei punti nascita dell’Ausl Toscana Centro, sono nati complessivamente 6.177 bambini. Questo dato riflette l’andamento demografico della zona e rappresenta un elemento importante per la pianificazione sanitaria e sociale del territorio. La nascita di nuovi cittadini è un indicatore fondamentale per comprendere le dinamiche della comunità e per garantire servizi adeguati alle future generazioni.

