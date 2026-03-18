Dal 21 marzo è disponibile “L’Eco delle Culture”, il nuovo podcast di Mons. Galantino trasmesso su Play2000 e Radio InBlu2000. Il programma si concentra sul valore delle parole, invitando gli ascoltatori a riflettere sui loro significati. Ogni episodio approfondisce vari temi legati alla comunicazione e alla cultura, offrendo uno spazio di confronto e di ascolto per chi desidera esplorare questi argomenti.

Dal 21 marzo arriva “L’Eco delle Culture”, il nuovo podcast di Mons. Galantino su Play2000 e Radio InBlu2000: un viaggio nel significato delle parole. Un nuovo spazio di ascolto e riflessione entra nell’offerta culturale di Play2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e Radio InBlu2000. Dal 21 marzo sarà disponibile “L’Eco delle Culture”, il nuovo podcast original firmato da Mons. Nunzio Galantino, con un episodio ogni settimana. Il programma andrà in onda anche su Radio InBlu2000, ogni sabato alle 13.10. Il podcast nasce come un invito a rallentare e a interrogarsi sul valore del linguaggio. Ogni puntata prende avvio da una singola parola, che diventa occasione per attraversare il crocevia delle culture, riscoprendo memoria, responsabilità e significato dei termini che usiamo ogni giorno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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