Il festival Be Comics! Be Games! Padova, dedicato alla cultura pop, si è appena concluso con oltre 25.000 persone presenti. Organizzato da Fandango Club Creators, l’evento ha visto un aumento dei partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolge in città e si concentra su fumetti, giochi e intrattenimento legato alla cultura pop.

Be Comics! Be Games! Padova, il festival dedicato alla pop culture organizzato da Fandango Club Creators, si è concluso ieri registrando un’affluenza record di oltre 25.000 visitatori, in crescita del 15% ris petto allo scorso anno. Un risultato raggiunto da un’ edizione ambiziosa, raddoppiata sia negli spazi sia nei contenuti offerti, e arricchita da una line-up di ospiti senza precedenti. “ Quello che abbiamo visto a Padova – dice Marco Moretti, presidente del gruppo Fandango Club – non è solo un successo di pubblico, ma la conferma che esiste una domanda forte e contemporanea per luoghi in cui la pop culture si esprime e si incontra, creando valore per le community e per i partner. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Be Comics! Be Games! Padova 2026 – Oltre 25.000 presenze per un format in crescita e pronto a fare il prossimo passo

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