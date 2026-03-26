Il Comune di Battipaglia ha confermato che, dopo un attacco hacker avvenuto nei mesi scorsi, nessun verbale o dato importante è andato perduto. La sicurezza informatica dell’ente ha resistito all’attacco, senza compromettere le informazioni conservate nei sistemi. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale, che ha rassicurato sulla tenuta delle proprie archivi digitali.

Nessuna perdita di dati dopo l’attacco informatico che nei mesi scorsi ha coinvolto il Comune di Battipaglia. A chiarirlo è la stessa amministrazione, intervenuta per rassicurare cittadini e utenti in merito alla gestione dei verbali della Polizia Locale. Secondo quanto comunicato dagli uffici, tutta la documentazione risulta regolarmente disponibile e non si registrano criticità legate alla conservazione dei dati. Nessun verbale smarrito. In particolare, è stato precisato che nessun verbale è andato perso. La documentazione cartacea è infatti conservata presso gli uffici competenti e resta pienamente consultabile. Anche i cittadini che hanno già provveduto al pagamento delle sanzioni possono stare tranquilli: le operazioni risultano correttamente registrate. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Battipaglia, attacco hacker al Comune: “Nessun verbale perso”

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