Il Comune del Milanese che ha subito un attacco hacker Ai cittadini | Diffidate delle comunicazioni

Il Comune di Nosate, nel Milanese, ha subito un attacco hacker. L’amministrazione avvisa i cittadini di diffidare delle comunicazioni sospette e di attendere aggiornamenti ufficiali. Sul sito, il sindaco Roberto Cattaneo ha confermato che sono in corso verifiche per capire l’entità del problema e tutelare i dati della comunità.

Il Comune di Nosate (Milano) è stato vittima di un attacco informatico. Lo ha reso noto, sul sito ufficiale, l'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Cattaneo con un "avviso alla cittadinanza" pubblicato martedì 10 febbraio, in cui si spiega che sono in corso le opportune verifiche e le.

