Alessandro Bastoni si sta allenando con la nazionale in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026. La squadra si prepara per le prossime partite, che decideranno l’ingresso nel torneo. Bastoni, difensore centrale, ha partecipato alle sessioni di allenamento e si trova in condizioni fisiche ottimali per affrontare il match decisivo. La sfida si giocherà tra poche settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. FIRENZE, ITALIA – 8 OTTOBRE: Alessandro Bastoni, difensore dell’Italia, osserva attentamente durante la sessione di allenamento del team presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il 8 ottobre 2024, a Firenze. La sua presenza nel gruppo è cruciale mentre l’Italia si avvicina ai play-off di Coppa del Mondo contro l’Irlanda del Nord. Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, Bastoni è stato inserito nella formazione titolare durante l’allenamento di oggi, aumentando le speranze per un suo impiego dal primo minuto nella prossima partita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bastoni pronto per il playoff del Mondiale 2026 con l’Italia: è il momento decisivo!

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