Il Barcellona è interessato ad Alessandro Bastoni, difensore centrale e terzino sinistro, attualmente valutato tra i 70 e gli 80 milioni di euro. La società catalana cerca un giocatore con queste caratteristiche per rinforzare la rosa. Bastoni è considerato uno dei profili più richiesti sul mercato, e il suo nome circola tra i possibili acquisti dei blaugrana.

Il Barcellona sarebbe fortemente interessato ad Alessandro Bastoni, almeno così pare. Ai blaugrana serve un difensore centrale mancino che all’occorrenza possa fare anche il terzino sinistro. Quello che fa ora Gerard Martin (anche se è il contrario, perché nasce come terzino ed è stato adattato a centrale). Dalla Spagna rimbalzano in Italia voci di mercato ma l’Inter tiene duro. E spara una cifra monstre per il difensore di cui in questo periodo si parla solo per motivi extracalcio ( “è il calciatore più detestato d’Italia”, scrive L’Equipe ). L’Inter, però, chiede tra 70 e 80 milioni per privarsene. Forse è il nuovo Mbappé e nessuno, dopo anni, l’ha ancora capito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bastoni per l’Inter vale 70-80 milioni, è il nuovo Mbappé e non lo sapevamo

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Tutto quello che riguarda Bastoni per l'Inter vale 70 80 milioni...

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