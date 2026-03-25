ponti bocellino e sagata il rifacimento vale 80 milioni

Il rifacimento dei ponti ferroviari di Boncellino e Sant’Agata sul Santerno è stato stimato in 80 milioni di euro. I due ponti sono stati danneggiati dall’alluvione verificatasi nel maggio 2023. Le opere di ripristino riguardano le strutture colpite dall'evento meteorologico. Le autorità hanno avviato i lavori per il ripristino e il rafforzamento delle infrastrutture.

Vale 80 milioni di euro il rifacimento dei ponti ferroviari di Boncellino e Sant’Agata sul Santerno, danneggiati dall’alluvione del maggio 2023. E le relative progettazioni saranno pronte entro maggio. Nei prossimi mesi sarà definita la copertura finanziaria sulla base delle caratteristiche e delle finalità delle infrastrutture, fra cui la mitigazione del rischio idrogeologico. A portare la questione ieri sui banchi di Viale Aldo Moro in Regione con un question time è la consigliera del Partito democratico Eleonora Proni, che chiede "tempi certi" sui lavori e garanzie sulla copertura finanziaria, acquisendo dagli enti competenti, a partire dal ministero delle Infrastrutture e da Rfi (Rete Ferroviaria italiana), le informazioni aggiornate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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