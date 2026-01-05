Giorgia Meloni deve scegliere da che parte stare sul Venezuela | con Trump o con l’Europa?

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni si trova di fronte a una scelta politica riguardo alla posizione dell’Italia sul Venezuela: sostenere gli Stati Uniti e Trump o mantenere un rapporto più vicino con l’Europa. In questo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, il Podcast di Fanpage.it, analizziamo le implicazioni di questa decisione e il contesto internazionale. Appuntamento quotidiano alle 18.00 per restare informati sulle notizie più importanti del giorno.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della reazione dell'Europa e dell'Italia all'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela: Giorgia Meloni da che parte sta?. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Calenda: "Meloni ha cambiato linea con Kyiv. Ora deve scegliere: o Trump o l'Europa"

Leggi anche: Giorgia Meloni è con Donald Trump: “L’Europa si difenda da sola”. Poi punge Elly Schlein

Meloni riappare il 9 gennaio. Poi la legge elettorale; Meloni e la telefonata con María Corina Machado: ora una transizione pacifica e democratica; Tendenza Orietta Berti | Il governo Meloni mantiene consenso puntando sul quieto vivere; Trump, Ucraina, riforme: il 2025 di Giorgia Meloni, terzo anno alla guida del Paese.

“Io e Giorgia abbiamo dato fuoco a casa. Scappammo via in mutande e canottiera. La separazione da Lollobrigida? Amore finito, avremmo dovuto farlo prima”: così Arianna Meloni - “Tra video di uccellini e ‘liti’ con la sorella per il burraco, prova a minimizzare il ruolo“: così Dagospia rilancia l’intervista rilasciata da Arianna Meloni a Panorama. ilfattoquotidiano.it

Meloni: «Se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sola. Il rapporto Usa-Ue non è incrinato» - Su Kiev ha dichiarato: «La linea del governo è molto chiara dall'inizio, abbiamo sostenuto l'Ucraina per costruire la pace. ilmessaggero.it

Usa-Ue, Meloni: “No incrinature ma se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé” - Giorgia Meloni è intervenuta sui rapporti tra Stati Uniti ed Europa e il futuro della Nato. tg24.sky.it

