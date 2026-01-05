Giorgia Meloni deve scegliere da che parte stare sul Venezuela | con Trump o con l’Europa?

Giorgia Meloni si trova di fronte a una scelta politica riguardo alla posizione dell’Italia sul Venezuela: sostenere gli Stati Uniti e Trump o mantenere un rapporto più vicino con l’Europa. In questo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, il Podcast di Fanpage.it, analizziamo le implicazioni di questa decisione e il contesto internazionale. Appuntamento quotidiano alle 18.00 per restare informati sulle notizie più importanti del giorno.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della reazione dell'Europa e dell'Italia all'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela: Giorgia Meloni da che parte sta?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Calenda: "Meloni ha cambiato linea con Kyiv. Ora deve scegliere: o Trump o l'Europa"

Leggi anche: Giorgia Meloni è con Donald Trump: “L’Europa si difenda da sola”. Poi punge Elly Schlein

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Meloni riappare il 9 gennaio. Poi la legge elettorale; Meloni e la telefonata con María Corina Machado: ora una transizione pacifica e democratica; Tendenza Orietta Berti | Il governo Meloni mantiene consenso puntando sul quieto vivere; Trump, Ucraina, riforme: il 2025 di Giorgia Meloni, terzo anno alla guida del Paese.

“Io e Giorgia abbiamo dato fuoco a casa. Scappammo via in mutande e canottiera. La separazione da Lollobrigida? Amore finito, avremmo dovuto farlo prima”: così Arianna Meloni - “Tra video di uccellini e ‘liti’ con la sorella per il burraco, prova a minimizzare il ruolo“: così Dagospia rilancia l’intervista rilasciata da Arianna Meloni a Panorama. ilfattoquotidiano.it

Meloni: «Se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sola. Il rapporto Usa-Ue non è incrinato» - Su Kiev ha dichiarato: «La linea del governo è molto chiara dall'inizio, abbiamo sostenuto l'Ucraina per costruire la pace. ilmessaggero.it

Usa-Ue, Meloni: “No incrinature ma se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé” - Giorgia Meloni è intervenuta sui rapporti tra Stati Uniti ed Europa e il futuro della Nato. tg24.sky.it

Giorgia Meloni aveva promesso di abolire completamente le accise sui carburanti. Dopo più di tre anni del suo governo, non solo non sono state abolite, ma le ha addirittura aumentate e oggi gli italiani pagano le tasse sul gasolio più alte d’Europa. Le sue bu - facebook.com facebook

La politica estera italiana ormai non la fa più l’Italia, la fa Trump in versione Google Maps. Lui parla, ricalcola, cambia strada, suggerisce svolte azzardate. Al volante c’è Giorgia Meloni. Sul sedile accanto Matteo Salvini, copilota distratto. Il problema è che ness x.com