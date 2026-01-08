salviamo le pinete dal degrado nasce il comitato degli abitanti

È stato costituito un nuovo comitato promosso dagli abitanti Anio Benazzi e Lucio Maccapani, con l’obiettivo di tutelare le pinete del Mesolano e del Delta. Il gruppo si impegna a contrastare il progressivo degrado delle aree verdi, promuovendo interventi di tutela e sensibilizzazione. L’iniziativa mira a preservare il patrimonio naturale, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo pratiche sostenibili per la cura delle pinete.

Si allarga il comitato promosso dagli amici Anio Benazzi e Lucio Maccapani, per contrastare il lento ma costante decadimento delle pinete del mesolano, ma di tutte quelle del Delta in generale. Lunedì mattina a Mesola, si sono incontrati privatamente alcuni cittadini di Mesola e Codigoro, tra i quali qualche importante imprenditore locale, "per il problema dei relitti boschivi e pinete del territorio ferrarese, il cui stato vegetativo - dice Maccapani - si presenta ammalorato, ammalato ed in profonda instabilità nonché invaso dall’edera". La riunione ha toccato le diverse casistiche delle aree boscate, che nel territorio mesolano, costituiscono circa un quinto dell’intera superficie comunale evidenziando come nel corso dei vari decenni, per i motivi più disparati, "i patrimoni forestali del bosco di Santa Giustina, le pinete delle Motte e del Fondo, in parte anche il Boscone della Mesola - precisa Benazzi - sono stati lasciati in abbandono alle sole forza della natura, salvo qualche raro e sporadico intervento in emergenza, come quello che, forse il Parco, sta facendo nei pressi di Santa Giustina, di cui non è dato conoscere maggiori dettagli e le modalità d’intervento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

