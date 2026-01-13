Il modenese Meschieri ‘sfida’ il degrado a Reggio | Ecco il comitato ‘Insolente’ | si deve dire basta

Il modenese Meschieri lancia il comitato ‘Insolente’ per contrastare il degrado urbano. Dopo aver avviato l’iniziativa a Modena, ora si propone di portarla a Reggio Emilia, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere interventi concreti per migliorare la qualità della città. Un’azione di impegno civico volta a coinvolgere cittadini e istituzioni nel mantenere e valorizzare il patrimonio urbano.

È partito da Modena, la sua città, ‘l’Insolente’ che sfida il degrado urbano, e sta arrivando a Reggio Emilia. Si chiama Mattia Meschieri, di giorno manager d’industria, diventato in breve tempo voce dei cittadini che non si sentono più sicuri. Con il progetto ‘L’Insolente’, il 38enne sta unendo le province emiliane in una battaglia comune contro l’incuria urbana, perché, dice: "Le istituzioni ci ascoltano solo se diventiamo visibili". C’è un’Emilia che brilla nelle statistiche imprenditoriali e un’altra che, al calar del sole, si chiude in casa per paura. In mezzo, a fare da ponte tra questi due mondi, c’è Mattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

