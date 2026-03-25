Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha commentato un gesto di Martina Miliddi, chiedendo di cessare determinate azioni. La trasmissione ha visto la partecipazione di Bernardo, un barman della Valle d’Aosta, accompagnato dalla moglie Sabina. De Martino ha espresso la sua posizione riguardo a quanto accaduto, senza entrare in dettagli ulteriori.

Nuova puntata di Affari Tuoi su Rai 1 con Stefano De Martino: protagonista della puntata Bernardo, barman della Valle d’Aosta, affiancato dalla moglie Sabina. Ma tra uno spacchettamento e l’altro, c’è spazio anche per un momento di show con Martina Miliddi che, dopo la sua consueta esibizione, finisce per essere bacchettata – insieme al sempre spumeggiante Herbert Ballerina – dal conduttore di Torre Annunziata. Affari tuoi, quanto ha vinto Bernardo della Valle d’Aosta. Bernardo, detto Bernie, è il protagonista di serata di Affari Tuoi. Accanto a lui la moglie Sabina, scelta come compagna di gioco. L’avvio è positivo: i primi sei tiri scorrono senza scosse e il Dottore propone subito un’offerta da 37mila euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, il gesto di Martina Miliddi fa scattare Stefano De Martino: “Adesso basta”

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