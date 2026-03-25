Basta litigare Affari tuoi De Martino costretto a intervenire dopo il gesto di Martina Miliddi

Durante una puntata del programma televisivo, il conduttore ha dovuto intervenire dopo un gesto della concorrente, che ha generato tensione tra i partecipanti. Il teatro si conferma come uno dei principali luoghi di intrattenimento serale di Rai 1, dove momenti di competizione si alternano a situazioni che hanno richiesto un intervento immediato. La scena si è svolta davanti a un pubblico in studio e a casa.

Il Teatro delle Vittorie si conferma il cuore pulsante dell’intrattenimento serale di Rai 1, dove la tensione dei pacchi si mescola all’ironia travolgente. Nella puntata di mercoledì 25 marzo 2026, il timone di Affari Tuoi è saldamente nelle mani di un brillante Stefano De Martino, che ha accolto in studio Bernardo, un barman arrivato dalla Valle d’Aosta insieme alla moglie Sabina. La serata si è aperta all’insegna del surrealismo comico grazie a Herbert Ballerina, che ha esordito con una delle sue massime: “Avendo io la mente matematica, ho inventato i guanti con venti dita per aiutare a contare”. Tra una battuta e l’altra sulla “giacca con la forfora incorporata” del comico, la partita è decollata con lo stacchetto del pacco zero, ma la fortuna ha presto iniziato a giocare a nascondino con il concorrente valdostano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Basta litigare”. Affari tuoi, De Martino costretto a intervenire dopo il gesto di Martina Miliddi Articoli correlati Affari Tuoi, il gesto di Martina Miliddi fa scattare Stefano De Martino: “Adesso basta”Nuova puntata di Affari Tuoi su Rai 1 con Stefano De Martino: protagonista della puntata Bernardo, barman della Valle d’Aosta, affiancato dalla... Martina Miliddi: dalla pausa dopo Amici a una nuova avventura con Stefano De Martino in Affari Tuoi“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Perché si chiamano giorni della merla?... Contenuti utili per approfondire Martina Miliddi Affari tuoi, De Martino costretto a intervenire dopo il gesto di Martina Miliddi: Basta litigareNella nuova puntata del 25 marzo gioca Bernardo, che parte bene e finisce con 30mila euro in cassa. De Martino costretto alle prese con i battibecchi tra Martina Miliddi e Herbert ... libero.it Affari Tuoi, il gesto di Martina Miliddi fa scattare Stefano De Martino: Adesso bastaAd Affari Tuoi Bernardo sfiora il colpo grosso ma chiude con un premio consolazione. In studio siparietti e tensioni tra Martina Miliddi e Herbert, con De Martino che interviene ... dilei.it