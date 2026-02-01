Basket serie A2 | Libertas nervosa ko a Cremona Diana | Partita aporcata da gesti di Del Cadia e Tiby ma arbitri non all' altezza VIDEO

La Libertas perde di misura a Cremona, 79-76, e il coach Andrea Diana si infuria dopo la partita. Non nasconde la sua rabbia, puntando il dito contro gli arbitri e criticando i gesti di Del Cadia e Tiby, che secondo lui hanno influenzato il risultato. Alla fine, Diana si mostra molto nervoso e si sfoga con parole dure, lasciando trasparire tutta la delusione per questa sconfitta.

Ce l'ha con il mondo intero il coach della Libertas, Andrea Diana, al termine della partita persa 79-76 sul campo della Juvi Cremona dell'amico-rivale Luca Bechi. L'allenatore amaranto ha poca voglia di analizzare una partita che, pur vinta con merito dagli avversari, gli amaranto avrebbero potuto serenamente potuto portare a casa con un po' di lucidità in più, senza farsi prendere dal nervosismo e dalla fretta di recuperare, quando andati sotto di nove (54-45 al 25'), o di ammazzare il match, una volta arrivati a più dieci (27-37 al 14'). Complice una partita “sporcata” da due episodi antisportivi - uno per parte - e gestita male non solo dai giocatori ma anche da chi avrebbe dovuto mantenere l'ordine in campo.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Libertas Cremona Basket, serie A2 | Clamorosa Libertas a Rimini, Diana: "Obiettivo? Godiamoci questo campionato partita per partita". VIDEO La Libertas si distingue in Serie A2, conquistando una vittoria importante a Rimini. Basket, serie A2 | Juvi Cremona-Bi.Emme Service 79-76: Libertas nervosa, al PalaRadi esulta Bechi La Libertas Livorno cade di misura contro Cremona, che vince 79-76 al PalaRadi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Libertas Cremona Argomenti discussi: Dole Rimini-Libertas Livorno in diretta alle 18. LIVE; Basket, sul Flaminio si abbatte la tempesta perfetta: la Dole Rimini affonda contro la Libertas Livorno; - la Repubblica; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Così la 24^ giornata. A2 - Impegno durissimo a Cremona per la Bi.Emme Libertas LivornoSabato impegnativo per la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 che sale al PalaRadi di Cremona per affrontare l’altra squadra che – come gli Amaranto – fino ad ora ha vinto tutte ... pianetabasket.com Basket A2: E’ febbre del venerdi sera per Pesaro e BrindisiBRINDISI – E’ febbre del venerdi sera in A2 di basket. L’anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2, promette spettacolo e soprattutto il divieto a qualsiasi forma di pronosti ... trnews.it BASKET SERIE C: San Bernardo Novi Più Campus Alba VS My Basket Genova. Clicca qui per vedere la DIRETTA: https://m.twitch.tv/novipiucampusdesktop-redirect=true&fbclid=IwZnRzaAPrJXxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AA - facebook.com facebook Pronti per la 18ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.