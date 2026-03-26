Nella partita di Eurolega, l’Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna nel derby italiano. La squadra di Milano ha ottenuto la vittoria, cercando di migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi ai turni successivi del torneo. La partita si è conclusa con un vantaggio netto per l’Olimpia, che ha dominato durante l’intera durata dell’incontro.

L’Olimpia Milano vince il derby italiano in Eurolega e prova a darsi ancora una speranza di raggiungere il Play-In. La squadra di Poeta domina al Forum e si impone per 103-87 contro la Virtus Bologna, che si trova al quarto ko consecutivo. Milano ha ancora delle possibilità, ma non potrà praticamente permettersi più sconfitte e poi sperare anche in risultati favorevoli dagli altri campi, anche se la missione sembra quasi impossibile. I migliori per Milano sono Zach LeDay e Quinn Ellis, con il primo che mette a referto 19 punti 8 rimbalzi e con il secondo che chiude con 18 punti e 7 assist. In doppia cifra anche Devin Booker (14), Marko Guduric (11) e Josh Nebo (11). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Milano fa suo il derby di Eurolega. L’Olimpia domina contro la Virtus Bologna

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