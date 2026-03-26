Basket Milano fa suo il derby di Eurolega L’Olimpia domina contro la Virtus Bologna
Nella partita di Eurolega, l’Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna nel derby italiano. La squadra di Milano ha ottenuto la vittoria, cercando di migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi ai turni successivi del torneo. La partita si è conclusa con un vantaggio netto per l’Olimpia, che ha dominato durante l’intera durata dell’incontro.
L’Olimpia Milano vince il derby italiano in Eurolega e prova a darsi ancora una speranza di raggiungere il Play-In. La squadra di Poeta domina al Forum e si impone per 103-87 contro la Virtus Bologna, che si trova al quarto ko consecutivo. Milano ha ancora delle possibilità, ma non potrà praticamente permettersi più sconfitte e poi sperare anche in risultati favorevoli dagli altri campi, anche se la missione sembra quasi impossibile. I migliori per Milano sono Zach LeDay e Quinn Ellis, con il primo che mette a referto 19 punti 8 rimbalzi e con il secondo che chiude con 18 punti e 7 assist. In doppia cifra anche Devin Booker (14), Marko Guduric (11) e Josh Nebo (11). 🔗 Leggi su Oasport.it
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