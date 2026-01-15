Il weekend sportivo a Pisa ha visto disputarsi due incontri di rilievo nella Divisione Regionale 2 di basket, girone toscano. Il confronto tra GMV e Ponsacco e quello tra IES e Liburnia hanno contribuito a definire la classifica in questa fase avanzata del campionato. Risultati che, con alcune sorprese, influenzano la corsa verso le posizioni di vertice e il proseguimento della stagione.

Pisa, 15 gennaio 2026 – La penultima giornata del girone di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone toscano della costa, ha visto alcuni risultati non facilmente prevedibili, come il secondo insuccesso consecutivo della capolista Fortezza Livorno, ad opera di Ponsacco, la sconfitta del GMV a Follonica ed il largo successo del DREAM con US Livorno. Ne è scaturita una classifica molto corta, con Fortezza sempre da sola in testa, con due punti di vantaggio su Volterra, che ha superato dopo un supplementare la IES Pisa, e quattro su GMV, Ponsacco, DREAM Pisa, Libertas e US Livorno. L’ultima di andata vede lo spareggio tra GMV e Ponsacco, sabato alle 18,30 a Ghezzano, la sfida tra IES e Liburnia Livorno, sabato alle 21 al palasport pisano, mentre il DREAM è in casa della capolista Fortezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, in DR2 incontri di cartello a Pisa: GMV-Ponsacco e IES-Liburnia

Leggi anche: Basket, in Divisione Regionale 2, sfide a Pisa per GMV e IES, con Liburnia e Argentario

Leggi anche: Basket, netto e meritato successo del GMV, nel primo derby pisano con la IES, in DR2

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Basket, in DR2 incontri di cartello a Pisa: GMV-Ponsacco e IES-Liburnia - Il sorprendente DREAM è invece di scena, senza timore reverenziale, a Livorno, sul campo della capolista Fortezza ... sport.quotidiano.net