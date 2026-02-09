Il CUS Pisa non riesce a strappare punti in trasferta contro la Libertas Lucca. La squadra pisana lotta per tre quarti, ma alla fine cede sotto i colpi degli avversari e perde la partita. La squadra di Pisa resta in fondo alla classifica, mentre i lucchesi consolidano la loro posizione in classifica.

Pisa, 8 febbraio 2026 – E’ durata tre quarti di gara la speranza del fanalino di coda CUS Pisa Cosmocare di compiere l’impresa, sul campo della forte Libertas Lucca, nella quarta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1. Dopo aver condotto la prima metà gara ed aver lottato punto a punto con i padroni di casa nel terzo periodo, Quarta e compagni sono crollati nell’ultimo parziale, complice l’espulsione di Burgalassi, in un finale molto nervoso.. LA CRONACA – Privo di Colombini, sceso in campo con Fiorindi, Quarta, Ricci, Spagnolli e Malfatti, opposto a Simonelli, Rattazzi, Morello, Fracassini e Guidi, il quintetto universitario parte bene e, con 3 canestri di Quarta e 3 triple di Ricci, Fiorindi e Burgalassi, prende un margine di 8 punti ( 10-18 ), ridotto a 3 nel finale del primo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, niente da fare per il CUS Pisa, in casa della Libertas Lucca, in DR1

