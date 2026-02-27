Pipitò il talento della Juventus Under 16 brilla anche in Nazionale | una doppietta nella goleada contro il Belgio Il focus

Pipitò, giovane attaccante della Juventus Under 16, ha segnato due volte durante l’amichevole contro il Belgio. Nella partita, si è distinto per la sua abilità davanti alla porta, contribuendo alla vittoria della Nazionale. La doppietta rappresenta un’altra prova del suo talento e della sua forma attuale, confermando la sua presenza in evidenza anche con la maglia azzurra.

di Fabio Zaccaria Pipitò, continua lo stato di grazia dell'attaccante palermitano: anche nell'amichevole contro il Belgio arrivano due splendidi sigilli. Altri 2 bianconeri presenti nel match, le ultime. Il momento di forma è senza dubbio magico per l'attaccante della Juventus Under 16 Giuseppe Pipitò che, dopo aver messo la sua firma anche nell'ultima gara casalinga contro il Genoa, prosegue la sua striscia positiva e mette a segno una splendida doppietta nella gara amichevole dell'Italia Under 16 contro il Belgio. Entrambi i sigilli sono arrivati nel finale di partita, prima con una girata di testa e poi con una giocata delle sue, già messa in scena questa stagione: una semi rovesciata straordinaria che ha chiuso i giochi, per la cronaca l'Italia ha travolto 6-0 i coetanei belgi.