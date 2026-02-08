Paffoni | Rimonta da 21 punti e vittoria contro Desio decisivo il canestro di Baldini nel finale

La Paffoni conquista una vittoria da cardiopalma contro Desio. Dopo essere stata sotto di 21 punti, la squadra ha rimontato con grinta e determinazione, portando a casa il settimo successo casalingo consecutivo. Decisivo nel finale il canestro di Baldini, che ha scosso il pubblico e regalato due punti fondamentali.

La Paffoni ha compiuto un'impresa straordinaria, strappando la settima vittoria casalinga consecutiva in un match al cardiopalma contro la squadra di Desio, conclusosi con un punteggio di 81-79. Una rimonta epica, maturata in condizioni di estrema difficoltà, con un divario di ben 21 punti da recuperare nel corso del secondo tempo e l'inaspettato forfait di due giocatori chiave, Dimeco e Misters, che ha reso il trionfo ancora più prezioso. A decidere le sorti dell'incontro, un canestro decisivo di Baldini a soli due minuti dal suono della sirena finale, suggellando una prestazione di altissimo livello da parte del duo Trapani-Casoni.

