A Roma, alcune madri palestinesi e israeliane si sono riunite per una marcia che si è snodata dall'Ara Pacis al Pincio. Tra loro, alcune hanno camminato a piedi scalzi, portando avanti una richiesta di pace. L'evento ha visto la partecipazione di donne provenienti da entrambe le parti del conflitto, che hanno scelto di camminare insieme lungo il centro della città.

AGI - Dall'Ara Pacis al Pincio: madri palestinesi e israeliane hanno camminato unite, alcune a piedi scalzi, per chiedere la pace. Madri che uniscono le loro voci nella Barefoot Walk: Mothers' Call for Peace, iniziativa che si concretizza in appelli per chiedere la fine della violenza e la tutela dei bambini colpiti dal conflitto. Sotto il cielo di Roma, con qualche goccia di pioggia, Reem Al Hajajreh e Yael Admi, candidate al Nobel per la pace, hanno attraversato questo tratto di città a piedi nudi guidando un corteo, nel segno di un gesto potente per sensibilizzare l' opinione pubblica. Dialogo e speranza sono i due elementi guida dell'iniziativa perché queste madri vogliono lanciare un messaggio forte e chiaro: i bambini hanno diritto a futuro, alla sicurezza, alla dignità, alla pace. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Madri per la pace a Roma: israeliane e palestinesi insieme

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Oggi, alla Marcia a piedi nudi delle madri palestinesi e israeliane a Roma, si sono unite centinaia di persone. È la pace la via più sensata. Sempre #theMothersCall x.com

VD. . In Italia le madri, a 15 anni dalla nascita del primo figlio, possono guadagnare fino al 57% in meno delle donne senza figli, a parità di competenze e qualifiche professionali. Non accade solo in Italia. La penalizzazione economica e professionale che sub - facebook.com facebook