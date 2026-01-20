Divieto di possesso di coltello per i minori il testo del decreto è pronto In arrivo anche i metaldetector nelle scuole Salvini propone 10mila militari nelle strade
Il nuovo decreto sicurezza, attualmente in fase di definizione, introduce diverse misure volte a migliorare la sicurezza pubblica. Tra queste, il divieto di possesso di coltelli per i minori, salvo motivi lavorativi, e l’installazione di metaldetector nelle scuole. Inoltre, il governo propone l’impiego di 10.000 militari nelle strade per rafforzare l’ordine pubblico. Queste iniziative mirano a garantire maggiore tutela e sicurezza per i cittadini.
Il nuovo decreto sicurezza è stato definito "pronto", almeno sulla carta. Conterrà misure giudicate incisive, tra cui il divieto di possesso di coltelli per i minorenni, salvo giustificati motivi lavorativi. Ma l'approvazione formale in Consiglio dei ministri non è ancora certa. A insistere per un passaggio più netto è soprattutto la Lega, che ha chiesto ulteriori modifiche rispetto al testo inizialmente previsto come disegno di legge.
Divieto di possesso di coltello per i minori, il testo del decreto è pronto. In arrivo anche i metaldetector. Salvini propone 10mila militari nelle stradeÈ pronto il nuovo decreto sicurezza, che introduce misure volte a rafforzare la sicurezza pubblica.
