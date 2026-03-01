Salvini | Non mettere i crocifissi nelle scuole significa negare la nostra cultura

Il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega ha partecipato a un evento nel quartiere dell'Isolotto di Firenze, dove ha commentato la questione dei simboli religiosi nelle scuole. Durante l'intervento, ha dichiarato che non mettere i crocifissi nelle strutture scolastiche equivale a negare la cultura italiana. La sua dichiarazione si è focalizzata sulla presenza di simboli religiosi come elemento rappresentativo del patrimonio nazionale.

Il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto a Firenze, a margine di un gazebo leghista nel quartiere dell'Isolotto, sulla questione dei simboli religiosi nelle scuole.